Найєм звільняється з посади голови Держагентства відновлення

10 червня 2024, 12:35

Мустафа Найєм подав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це він повідомив у понеділок, 10 червня, на своїй сторінці у Facebook.

📢«Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження», – зазначив він.

Найєм пояснив, що починаючи з листопада минулого року його команда стикалася з постійною протидією, перепонами та штучними перешкодами.

Він повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення та попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах.

📢«Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам», – додав він.

Перед звільненням Найєм звернувся до правоохоронних та контролюючих органів «з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством».

📢«Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі», – запевнив він.

📅Нагадаємо, що у січні 2023 року Мустафа Найєм очолив Держагентство відновлення з метою запустити роботу над першими об'єктами відновлення та налагодити взаємодію з донорами.

Також варто зазначити, що у листопаді 2023 року нардеп Андрій Одарченко пропонував Найєму $50 тисяч у криптовалюті в обмін на сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф для ремонту підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.