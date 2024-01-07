Першою ракеткою України стала Марта Костюк, посунувши Світоліну

10 червня 2024, 14:04

Марта Костюк випередила Еліну Світоліну та стала першою ракеткою України в оновленому рейтингу WTA, що був сформований за результатами Ролан Гаррос-2024. Іга Швьонтек залишається першою ракеткою світу, здобувши перемогу на цьогорічному турнірі Великого шлему.

Костюк піднялася на три позиції, з 20-ї на 17-ту, що є її найкращим результатом у рейтингу WTA. Вона вдруге стала першою ракеткою України, вперше утримуючи цей статус протягом двох тижнів у 2023 році.

Еліна Світоліна опустилася на дві позиції та випала з ТОП-20, займаючи тепер 21-ше місце. Це вперше з липня 2023 року вона втратила статус першої ракетки України.

Завдяки успіху на турнірі Великого шлему Даяна Ястремська піднялася на п'ять позицій і тепер займає 27-ме місце. Ангеліна Калініна піднялася на дві сходинки – з 48-ї на 46-ту. Натомість Леся Цуренко втратила місце в ТОП-50, опустившись на 14 позицій і тепер перебуває на 59-му місці, втративши таким чином шанс виступити на Олімпіаді-2024.

На Ролан Гаррос-2024 Марта Костюк дійшла до півфіналу, а Еліна Світоліна – до чвертьфіналу.

Україна буде представлена найсильнішим складом у жіночому тенісі на Олімпіаді-2024. У заявку включені Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська (перші три ракетки України) в одиночному розряді, а також Людмила Кіченок та Надія Кіченок у парному розряді.