ЗСУ здійснили вдалу атаку на зенітні комплекси росіян в окупованому Криму

10 червня 2024, 14:30

У ніч на понеділок, 10 червня, українські військові завдали кількох ударів по тимчасово окупованому Криму, знищивши зенітні комплекси російських агресорів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

📢«Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що жодна з українських ракет не була перехоплена російською «високоефективною» протиповітряною обороною. Після ударів спостерігалося негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

📢«Відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф. Далі буде», – додали у Генштабі.

За даними російських пабліків, Крим був атакований щонайменше 12 ракетами ATACMS. Попри те, що протиповітряна оборона нібито працювала, були чутні глухі звуки «прильотів» саме у тих місцях, де розташовані позиції 31 дивізії ВКС і ППО рф.

📅Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни знову перекрили незаконну надбудову «кримський міст», а у соціальних мережах повідомили про вибухи у Євпаторії та Красноперекопську.

* фото ілюстративне