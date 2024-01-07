Знищення російського ППО в окупованому Криму: соцмережі публікують подробиці

10 червня 2024, 17:30

У результаті нічної ракетної атаки на тимчасово окупований Крим пошкоджено багато техніки, один російський військовий загинув, а ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA з посиланням власні на джерела у понеділок, 10 червня.

Згідно з повідомленням, Крим був атакований щонайменше десятьма балістичними ракетами ATACMS, і жодна з них не була збита.

📢«Чотири ракети влучили по місцю дислокації 31 дивізії ППО МО рф у Джанкойському районі, де було пошкоджено дві радіолокаційні станції та поранено одного військовослужбовця», – йдеться у повідомленні з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого Криму.

Ще чотири ракети вразили місце дислокації цієї ж дивізії в Сакському районі. Там пошкоджено військову техніку, кількість та ступінь пошкоджень наразі встановлюються. Поранення отримав ще один військовослужбовець російських окупантів.

Останні дві ракети влучили у місце дислокації 31 дивізії ППО МО рф у Чорноморському районі, неподалік від села Громово.

📢«Пошкоджено дві РЛС, два комплекси С-300, один військовий загинув, четверо отримали поранення», – зазначають джерела.

Раніше у понеділок Генштаб ЗСУ повідомив про ураження зенітних комплексів росіян у Криму. Під удар потрапили дивізіон С-400 в районі Джанкоя, а також два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

📅Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни знову перекрили незаконну надбудову «кримський міст», а в соціальних мережах з'явилася інформація про вибухи у Криму, зокрема в Євпаторії та Красноперекопську.