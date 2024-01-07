Підтверджено участь 90 країн в майбутньому Саміті миру

10 червня 2024, 17:45

На Саміт миру, запланованому у Швейцарії, зі 160 запрошених держав погодилися взяти участь 90. Приблизно половина з них буде представлена главами держав та урядів, а інша половина – направить своїх міністрів та інших представників. Участь Бразилії, Південної Африки та Китаю все ще не підтверджена. Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд на пресконференції.

📢«Гадаю, що участь щонайменше 90 держав і організацій — це скоріше успіх, ніж розчарування... На сьогодні у ній підтвердили участь 90 держав, половина з яких — з Європи та Північної Америки, а інша половина — з Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії... Щодо 90 країн, то серед них є також деякі організації, такі як, наприклад, ООН, яка буде представлена», - заявила Амгерд.

Президентка Швейцарії також зазначила, що для охорони правопорядку під час саміту буде залучено 4 тисячі військовослужбовців. Вона додала, що швейцарські правоохоронці вже зафіксували кілька кібератак, але подробиці не розкрила.

📅Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію та передадуть її росії. 7 червня Віола Амгерд зазначила, що цей саміт стане лише початком переговорів, після чого ймовірно відбудуться перемовини з росією.