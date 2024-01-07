Мешканцю Закарпаття суд призначив три роки ув’язнення за відмову від мобілізації

10 червня 2024, 18:05

Тячівський районний суд Закарпатської області засудив чоловіка, який відмовився проходити військову службу, до трьох років тюремного ув'язнення за не бажання мобілізуватись. Про це інформує ZAHID.NET.

За даними видання, мешканець Закарпаття у листопаді 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Після цього він отримав повістку з вимогою з’явитися у територіальний центр комплектування (ТЦК) для відправки на службу. У визначений день чоловік прибув, але написав відмову від призову на військову службу під час мобілізації, після чого проти нього було порушено кримінальну справу.

На суді обвинувачений чоловік стверджував, що його примусово привезли до ТЦК та силою утримували там чотири дні. За його словами, під час проходження ВЛК лікарі його не оглядали, не ставили жодних питань, а просто видали довідку про придатність до служби. Також він заявив, що в ТЦК його змусили підписати всі документи, однак він не звертався до поліції.

Суд призначив мешканцю Закарпаття три роки тюремного ув’язнення. Вирок можна оскаржити.

📅Нагадаємо, що для військовозобов’язаних призовного віку суттєво підвищили штрафи, які в народі вже встигли прозвати «драконівськими». Вони накладатимуться впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.