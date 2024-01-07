На житлову забудову в Харкові росіяни скинули КАБи, є поранені

10 червня 2024, 19:48

Російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ) по житлових кварталах у Харкові, внаслідок чого поранено щонайменше шість людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 10 червня.

📢«Внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. Огляд місць влучань триває», – зазначив він.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram уточнив, що було три удари КАБами. Одне з влучань спричинило пожежу в гаражному кооперативі.

Пізніше Терехов повідомив, що внаслідок ще одного удару у Київському районі сильно пошкоджено щонайменше два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють всі необхідні служби.

📅Нагадаємо, 25 травня росіяни завдали ударів КАБами по торговельному центру «Епіцентр» у Харкові. Тоді загинули 19 людей, серед них 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.