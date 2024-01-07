«Азову» дозволили використання та постачання зброї США – ЗМІ

11 червня 2024, 12:31

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить українському військовому підрозділу «Азов» використовувати американську зброю. Про це повідомили у Держдепартаменті США, скасувавши заборону, введену кілька років тому, пише The Washington Post.

Згідно з повідомленням, рішення було ухвалено після перевірки бригади «Азов» Держдепартаментом, яка нині є частиною Національної гвардії України.

Представник Держдепартаменту відмовився уточнити, коли саме було знято заборону та чи вже надійшла американська зброя до бійців "Азова".

Видання підкреслює, що скасування заборони було одним із головних пріоритетів для українських чиновників. Вони стверджують, що бригада «Азов» могла б бути більш ефективною під час оборони «Азовсталі» у 2022 році, якби мала доступ до американського озброєння.

Раніше членам бригади також заборонялося брати участь у навчаннях, організованих американськими військовими.

📅Нагадаємо, Байден заявив, що США та їхні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, адже інакше країна буде поневолена, а Європа опиниться під загрозою.