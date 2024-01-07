Канада буде з українськими яйцями: відкрито ринок експорту

Українські виробники яєчних продуктів відтепер отримали дозвіл на експорт своєї продукції до Канади, про що повідомила Держпродспоживслужба у вівторок, 11 червня.
Ветеринарний сертифікат для цієї продукції було погоджено компетентними органами обох країн.
📢«Новий ринок — економічна стабільність для національного виробника, збереження робочих місць, особливо в часи війни, та посилення конкурентоспроможності України на світовій торговельній арені. Разом з українськими дипломатами продовжуємо роботу в цьому напрямі», – заявив очільник відомства Сергій Ткачук.
Зазначено, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами в Канаді.
📅Нагадаємо, що у травні обсяги експорту товарів з України стали другими за величиною від початку війни. Зокрема, за минулий місяць було експортовано 12,2 млн тонн товарів на суму 3,3 млрд доларів.
Також у травні Україна експортувала рекордну кількість цукру. За результатами минулого місяця 65% цукру було експортовано до ЄС, а 35% - до інших країн.