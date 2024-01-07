Канада буде з українськими яйцями: відкрито ринок експорту

11 червня 2024, 12:46

Українські виробники яєчних продуктів відтепер отримали дозвіл на експорт своєї продукції до Канади, про що повідомила Держпродспоживслужба у вівторок, 11 червня.

Ветеринарний сертифікат для цієї продукції було погоджено компетентними органами обох країн.

📢«Новий ринок — економічна стабільність для національного виробника, збереження робочих місць, особливо в часи війни, та посилення конкурентоспроможності України на світовій торговельній арені. Разом з українськими дипломатами продовжуємо роботу в цьому напрямі», – заявив очільник відомства Сергій Ткачук.

Зазначено, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами в Канаді.

📅Нагадаємо, що у травні обсяги експорту товарів з України стали другими за величиною від початку війни. Зокрема, за минулий місяць було експортовано 12,2 млн тонн товарів на суму 3,3 млрд доларів.

Також у травні Україна експортувала рекордну кількість цукру. За результатами минулого місяця 65% цукру було експортовано до ЄС, а 35% - до інших країн.