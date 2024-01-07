Шольц пообіцяв найближчим часом посилити ППО України

11 червня 2024, 13:28

Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц на конференції з відновлення України у вівторок, 11 червня.

📢«Найважливіша потреба України нині – це боєприпаси та зброя, особливо ППО. Тому протягом найближчих тижнів і місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети і боєприпаси», – заявив Шольц.

За його словами, з 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні 30 млрд євро військової допомоги, а також значні суми на гуманітарні потреби.

📢«Хочу звернутися до всіх присутніх і попросити вас — підтримайте нашу ініціативу щодо збільшення спроможність українського ППО всім, чим можете», – закликав Шольц.

На конференції шостий президент України Володимир Зеленський подякував Шольцу та Німеччині за надану допомогу для посилення ППО, але підкреслив, що Україні вкрай необхідні ще сім систем Patriot.

📢«Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо більше. Ми потребуємо додатково щонайменше семи систем Patriot, щоб закрити основні міські агломерації найближчим часом. І це буде драйвером збереження норм життя в Україні, прямою допомогою обороні і гарантією що економічне життя країни не буде зруйноване», – заявив Зеленський.

📅Нагадаємо, 8 червня Володимир Зеленський повідомив про наявність домовленостей з партнерами щодо додаткових систем ППО, а також прогрес у питанні артилерії.