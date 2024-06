11 червня 2024, 13:48 США почнуть висилати частину російських мігрантів – ЗМІ Американська влада почне висилати зі США нелегальних мігрантів з росії та ще п'ятьох пострадянських країн — Грузії, Молдови, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану, які були затримані на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє газета The New York Post. Згідно з меморандумом, який потрапив у розпорядження видання, прикордонна служба в Каліфорнії отримала наказ впускати нелегальних мігрантів з понад ста країн, але не з росії. Ці мігранти будуть негайно депортовані під час спроби незаконного перетину кордону. Втім, наказ дозволяє впускати дітей, жертв викрадень, а також осіб, яким загрожує небезпека або потрібна медична допомога. Цей розпорядок стосується кордону з мексиканською Тихуаною, поряд з адміністративним центром округу Сан-Дієго в штаті Каліфорнія, який нині є найбільш завантаженим регіоном для нелегального перетину. Торік американська влада зіткнулася з небаченим припливом мігрантів з росії. З початку 2023 фінансового року (який стартував 1 жовтня 2022) до американської судової системи надійшло 41 465 справ від російськомовних прохачів притулку. За трохи більше ніж пів року кількість запитів від вихідців із рф удвічі перевищила показник всього минулого року, що став рекордним за останні 10 років, з 19 049 кейсами. Порівняно з довоєнними рівнями попит на притулок у США зріс більш ніж на 1500%. У 2021 році до американських судів надійшло 2537 таких справ, що у 16,3 раза менше, ніж у 2023 році. Джерело: "The New York Post" irtafax.com