11 червня 2024, 14:02

На росії у москві вбили дениса безпроскурного, колаборанта й колишнього так званого «начальника міліції» Краматорська. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що безпроскурного зарізали катаною.

Згідно з інформацією, колишній чоловік його співмешканки Наталії завдав йому удару катаною. Інцидент стався, коли безпроскурний разом із жінкою приїхали до її ексчоловіка «про щось порозмовляти».

📢«Поблизу одного з житлових будинків завдав не менше одного удару ножем катана в область грудної клітини чоловіка. Потерпілий був доправлений до однієї зі столичних лікарень, але не дивлячись на зусилля лікарів, помер від отриманих ушкоджень», – заявили в московській поліції.

📅Нагадаємо, навесні 2014 року безпроскурний був призначений на свою «посаду» російським терористом ігорем гіркіним (стрєлковим). Останнім часом він проживав у москві.

Також 10 червня Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака. Це брати колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, яким повідомили підозру у державній зраді.