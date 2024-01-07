Розбився літак із віцепрезидентом Малаві: всі, хто був на борту – загинули

11 червня 2024, 14:13

Літак, на борту якого перебували віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма і його дружина Мері, зазнав катастрофи. Всі дев'ять пасажирів та членів екіпажу загинули, повідомляє The Sun.

Після кількох годин пошуків літак був знайдений у лісі. Серед пасажирів також була колишня перша леді Шаніл Дзімбірі. Група прямувала на похорон колишнього міністра уряду.

Президент Малаві Лазарус Чаквера оголосив національний день жалоби та наказав приспустити всі прапори.

Солдати прочісували весь гірський регіон на півночі країни після того, як літак Сил оборони Малаві зник безвісти 10 червня під час рейсу зі столиці Лілонгве до північного міста Мзузу.

📢«Під час польоту диспетчери попередили екіпаж про необхідність розвернутися через погану видимість. Незабаром влада втратила зв’язок із літаком, який не зміг приземлитися через погану видимість внаслідок негоди», – сказав президент Чаквера.

📅Нагадаємо, 16 квітня літак польських авіаліній LOT потрапив під удар блискавки над Щецином. Літак був змушений повернутися до Варшави.