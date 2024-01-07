 Розбився літак із віцепрезидентом Малаві: всі, хто був на борту – загинули. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
11 червня 2024, 14:13

Розбився літак із віцепрезидентом Малаві: всі, хто був на борту – загинули

Літак, на борту якого перебували віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма і його дружина Мері, зазнав катастрофи. Всі дев'ять пасажирів та членів екіпажу загинули, повідомляє The Sun.

Після кількох годин пошуків літак був знайдений у лісі. Серед пасажирів також була колишня перша леді Шаніл Дзімбірі. Група прямувала на похорон колишнього міністра уряду.

Президент Малаві Лазарус Чаквера оголосив національний день жалоби та наказав приспустити всі прапори.

Солдати прочісували весь гірський регіон на півночі країни після того, як літак Сил оборони Малаві зник безвісти 10 червня під час рейсу зі столиці Лілонгве до північного міста Мзузу.

📢«Під час польоту диспетчери попередили екіпаж про необхідність розвернутися через погану видимість. Незабаром влада втратила зв’язок із літаком, який не зміг приземлитися через погану видимість внаслідок негоди», – сказав президент Чаквера.

📅Нагадаємо, 16 квітня літак польських авіаліній LOT потрапив під удар блискавки над Щецином. Літак був змушений повернутися до Варшави.

Джерело: "The Sun"
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