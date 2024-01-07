Масова бійка медиків та ТЦК в Одесі: як визволяли бригаду «швидкої»

11 червня 2024, 17:22

В Одесі сталася чергова бійка з працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). На цей раз за участю водіїв та фельдшерів екіпажів карет швидкої допомоги.

За попередньою інформацією в соцмережах, у приміщенні ТЦК на три години було заблоковано бригаду швидкої допомоги. Також про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент розпочався, коли водій карети екстреної медичної допомоги прийшов оновити свої дані до ТЦК. Працівники центру відмовилися його відпускати. Через свій поважний вік чоловік почав відчувати себе зле, і йому викликали медиків. Проте, працівники ТЦК також відмовилися відпускати медиків, які прибули на виклик.

До місця події прибули інші бригади екстреної медичної допомоги, які влаштували протест. Завдяки їхній акції всіх затриманих було визволено з ТЦК.

Один із фельдшерів надав коментар журналістам та розповів, що вважає цей ганебний інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військкоматів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

Після набрання чинності новим законом про мобілізацію кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані та отримали повістки. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо, враховуючи, що поліцейські, рятувальники, енергетики отримали «бронь».

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки співробітників до ТЦК для забезпечення їм бронювання від мобілізації. Однак їх нібито повертали назад.

В свою чергу, Одеський ОТЦК пообіцяв роз’яснити чергову скандальну подію зі своїми співробітниками з часом, та закликав медіа не поширювати сторонні коментарі та «не правдиву» інформацію.