Ситуація щодо російського вторгнення на 12.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 521830 (+980) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7911 (+9) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15187 (+11) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13736 (+46) од;
- РСЗВ / MLRS – 1099 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 844 (+2) од;
- літаків / aircraft – 359 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11042 (+19);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2280 (+2);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18736 (+60) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2290 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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