На росії закриють 57 колоній через нестачу в’язнів, яких відправили на війну - ЦНС

12 червня 2024, 17:28

На росії планують закрити щонайменше 57 колоній через мобілізацію ув'язнених на фронт в Україну. Приміщення для рашистських в'язнів у цих колоніях залишаються порожніми, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Спочатку влада рф пояснювала це рішення декриміналізацією деяких статей кримінального кодексу. Однак, за даними ЦНС, справжня причина полягає у значному зменшенні кількості ув'язнених, яких масово відправляють на війну проти України.

Деякі ув'язнені добровільно вступають до зс рф, сподіваючись на анулювання судимостей та грошові виплати.

📢«Втім більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують "смотрящі". Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців. А це на цілий місяць менше, аніж встигали навоюватися завербовані у ПВК "Вагнер"», – йдеться у повідомленні ЦНС.

Вказується, що росія продовжує тактику «м'ясних» штурмів, роблячи ставку на кількість солдатів. Ув'язнені, яких Міністерство оборони рф відправляє на передову, гинуть через два місяці. Самі окупанти анонімно зізнаються, що «зеків» не шкодують на фронті. Йдеться про так звані штурмові групи «Шторм-Z».

📅Нагадаємо, за даними ЗМІ, наприкінці травня на росії випустили із в'язниць групу жінок, які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні кремлем злочинців у своїх військових зусиллях.