У ніч на 12 червня 2024 року знищено 5 ракет та 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.
Усього – 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф);
- 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із території Криму);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф);
- 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
💥 В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.