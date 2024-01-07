 У ніч на 12 червня 2024 року знищено 5 ракет та 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
12 червня 2024, 12:12

У ніч на 12 червня 2024 року знищено 5 ракет та 24 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.

Завітайте на наш новий сайт》

Усього – 30 засобів повітряного нападу:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф);
  • 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із території Криму);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф);
  • 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

💥 В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: