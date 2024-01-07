 Наслідки чергової повітряної атаки росіян на Київщину: поранено одну людину. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
12 червня 2024, 12:34

Наслідки чергової повітряної атаки росіян на Київщину: поранено одну людину

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про наслідки нічної повітряної атаки російських загарбників на Київщину, яка сталася 12 червня.

📢«Цієї ночі ворог атакував регіон ракетами та БпЛА. Тривога тривала майже дві години. В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення — різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився», – йдеться в повідомленні.

Попри відсутність прямих влучань, уламки пошкодили кілька об'єктів у двох районах області.

В одному з районів сталася пожежа на промисловому об’єкті, для ліквідації якої були залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та Укрзалізниці.

Також уламки пошкодили приватний будинок, АЗС та гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення.

📅Нагадаємо, що в Києві вночі пролунали вибухи. За словами начальника КМВА, внаслідок нічної ракетної атаки руйнувань і постраждалих у столиці не було.

Джерело: "Київська ОВА, КМВА, ДСНС"
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