США вже готують нові дієві санкції проти росії – Кірбі

12 червня 2024, 12:57

Під час саміту лідерів країн G7, який відбудеться наприкінці цього тижня на півдні Італії, Сполучені Штати анонсують нові санкції та заходи експортного контролю проти росії. Про це 11 червня заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

📢«Буде введено цілу низку нових ефективних санкцій і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, що допомагають Росії вести війну», – зазначив він.

Згідно з виданням, у Білому домі очікують, що наступного тижня G7 надішле жорстке попередження середнім та малим китайським банкам, які допомагають росії уникати та обходити західні санкції.

Джерела у Вашингтоні повідомляють, що США готуються оголосити про нові значні санкції проти фінансових установ і небанківських організацій, які є частиною «каналів постачання технологій і товарів» для російського військово-промислового комплексу. Однак поки що невідомо, чи готові інші учасники G7 підтримати жорстку позицію США.

📢«Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину», – додав Кірбі.

Цьогорічний саміт G7, до складу якої входять США, Японія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія, відбудеться з 13 по 15 червня в Апулії, Італія, в готелі «Борго Егназія».

Європейський Союз також бере участь у всіх обговореннях, представлених головами Європейської ради та Європейської комісії.

Саміт розпочнеться в четвер з обговорення проблем Африканського континенту, зміни клімату та розвитку. Далі лідери обговорять ситуацію на Близькому Сході, а потім проведуть дві сесії, присвячені Україні. У першій з цих сесій візьме участь шостий президент України Володимир Зеленський.

Розширення антиросійських санкцій буде однією з ключових тем обговорення на зустрічі «Великої сімки».