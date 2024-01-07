Освітні заклади просять не користуватись кондиціонерами

12 червня 2024, 13:18

Українські навчальні заклади мають долучитись до економії електроенергії та не використовувати кондиціонери. Про це повідомляється у відповідному листі Міністерства освіти і науки України від вівторка, 11 червня.

Зокрема, у листі зазначається, що 7 червня уряд ухвалив низку стабілізаційних заходів для підтримки енергетичної системи країни.

📢«З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням», – йдеться у листі.

Ці заходи включають відмову від використання кондиціонерів та вуличного освітлення.

📅Також нагадаємо, що на засіданні Кабінету міністрів було затверджено новий тариф на електроенергію для населення. Кабмін встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію – 4,32 грн/кВт-год. Новий тариф набув чинності з 1 червня 2024 року і діятиме до кінця квітня 2025 року, що означає майже 64% підвищення вартості та фінансового навантаження на населення країни.

💡Енергетики прогнозують, що липень стане найважчим періодом для енергосистеми України.