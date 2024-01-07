Можливо ще 18 українців втекли з України до Угорщини: поліція перевіряє інформацію

12 червня 2024, 13:59

На околиці села Гуняді Закарпатської області, неподалік кордону з Угорщиною, прикордонники виявили покинутий мікроавтобус Volkswagen та пошкоджений загороджувальний паркан. Поліція наразі перевіряє інформацію щодо можливого незаконного перетину кордону групою українців. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на допис журналіста Віталія Глаголи.

Глагола повідомив, що під час моніторингу кордону оператор безпілотного літального апарату прикордонної служби помітив мікроавтобус неподалік лінії розмежування. Правоохоронці виявили сліди, що вели до кордону з Угорщиною, а також проріз у загороджувальному паркані.

Журналіст зазначив, що 18 людей із покинутого мікроавтобуса могли незаконно потрапити в Угорщину, проте в ДПСУ зазначають, що угорська сторона поки не підтвердила цей факт.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова прокоментувала ситуацію, пов’язану з цією подією.

📢«Проводяться необхідні дії для з’ясування всіх обставин. Також перевіряється інформація, зокрема, й щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон, аби потрапити на територію суміжної країни. Про дану ситуацію повідомлено угорську сторону, яка наразі поки не надавала інформації і не підтвердила факт незаконного перетину кордону», – сказала Федорова.

У пресслужбі Національної поліції додали, що розпочато розслідування факту незаконного перетину державного кордону групою осіб, а покинутий автомобіль вилучили як речовий доказ.

📅Нагадаємо, правоохоронцю з Чернівецької області, який планував заробити на чоловіках, що намагаються незаконно перетнути кордон та втекти з країни, було повідомлено про підозру.