У Раді зареєстровано законопроєкт про бронювання від мобілізації за гроші

12 червня 2024, 14:18

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки". Документ пропонує впровадження концепції економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у Facebook в середу, 12 червня.

📢"У законі ми заклали концепцію 'економічного бронювання', яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", – зазначив Наталуха.

За його словами, бронювання працюватиме наступним чином:

Кожен суб’єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника, матиме можливість його забронювати.

Сплату підвищеного збору здійснює не працівник, а бізнес. Підприємство саме визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен суб’єкт господарювання, що вирішує проблему неможливості бронювання для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроєкті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

Також Наталуха повідомив, що незабаром будуть подані два альтернативні законопроєкти, які включатимуть:

Модель із бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тис. грн.

Змішану модель – 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

📢"Ці законопроєкти – результати піврічної роботи великої команди людей, яка безупинно працювала 24/7, проводячи консультації, моделюючи різні сценарії та ведучи діалог з урядовцями і бізнесом", – зазначив Наталуха.

📅Нагадаємо, у травні стало відомо, що у Раді пропонують платну бронь від мобілізації. Відповідний варіант напрацювали у Комітеті з питань економічного розвитку. Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Раді розглядається дві моделі економічного бронювання. Одна з них передбачає сплату податку із зарплати 35 тисяч гривень, інша – квотне бронювання по галузях.