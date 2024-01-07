У Раді зареєстровано законопроєкт про бронювання від мобілізації за гроші

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки". Документ пропонує впровадження концепції економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у Facebook в середу, 12 червня.
📢"У законі ми заклали концепцію 'економічного бронювання', яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", – зазначив Наталуха.
За його словами, бронювання працюватиме наступним чином:
- Кожен суб’єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника, матиме можливість його забронювати.
- Сплату підвищеного збору здійснює не працівник, а бізнес. Підприємство саме визначає, хто для нього найбільш критичний, і підтверджує це відповідними податками.
- Бронювання поширюється на кожен суб’єкт господарювання, що вирішує проблему неможливості бронювання для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.
- Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроєкті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".
Також Наталуха повідомив, що незабаром будуть подані два альтернативні законопроєкти, які включатимуть:
- Модель із бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тис. грн.
- Змішану модель – 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.
📢"Ці законопроєкти – результати піврічної роботи великої команди людей, яка безупинно працювала 24/7, проводячи консультації, моделюючи різні сценарії та ведучи діалог з урядовцями і бізнесом", – зазначив Наталуха.
📅Нагадаємо, у травні стало відомо, що у Раді пропонують платну бронь від мобілізації. Відповідний варіант напрацювали у Комітеті з питань економічного розвитку. Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Раді розглядається дві моделі економічного бронювання. Одна з них передбачає сплату податку із зарплати 35 тисяч гривень, інша – квотне бронювання по галузях.