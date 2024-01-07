Повідомлено про підозру трьом рашистам, які катували українських патріотів на Луганщині

12 червня 2024, 14:28

СБУ встановила особи ще трьох учасників російських окупаційних органів, які вчиняли воєнні злочини проти мирних мешканців тимчасово окупованої Луганщини.

За даними слідства, весною 2022 року озброєні групи рашистів проводили у захопленому Сватівському районі «рейди» для виявлення місцевих жителів, які мали активну громадянську позицію і «заважали» встановленню окупаційного режиму. Вони викрадали людей із власних помешкань до російських катівень і піддавали тортурам, щоб схилити до співпраці.

Фігурантами є призначений окупантами «начальник Сватівського між райвідділу мдб лнр» та двоє «оперативних співробітників» псевдоспецслужби «лнр», під вивіскою якої фактично діяло фсб рф.

Серед потерпілих були депутат районної ради та державні службовці, в т.ч., колишній мер Сватового.

Вимагаючи «здати» інших патріотично налаштованих містян, зловмисники жорстоко били бранців, у тому числі жінку, прикладом автомата, поливали окропом, катували електричним струмом, принижували та залякували. «Начальник мрв» керував екзекуціями.

Пізніше цим громадянам вдалося виїхати на вільну територію України. Вони надали СБУ свідчення про вчинене щодо них психологічне та фізичне насильство.

Зловмисники отримали від СБУ повідомлення про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше СБУ ідентифікувала особу та 👉повідомила про підозру ще одному учаснику рашистських злочинів у Сватовому.

Тривають комплексні заходи для розшуку та притягнення ворожих поплічників до відповідальності, де б вони не переховувались.

Оперативні та слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.