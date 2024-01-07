Уражено відразу два російські «найновіші» Су-57 – ГУР

12 червня 2024, 17:00

Російські загарбники зазнали чергового болючого удару – на аеродромі в Ахтубінську було уражено відразу два багатоцільові літаки Су-57. Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону в середу, 12 червня.

📢«Так, щодо підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, в іншого – легші. Ймовірно, його можна буде відновити у більш швидкий термін», – зазначив Юсов.

Він також нагадав, що це перший випадок ураження Су-57, які є «надновими» винищувачами та гордістю країни-агресора.

📅Нагадаємо, 9 червня ГУР оголосило про перше ураження літака Су-57 на росії, не уточнивши при цьому, чим саме було атаковано аеродром в Ахтубінську.

У соцмережах з’явилася інформація, що Су-57 втратив боєздатність після атаки сучасних дронів. Пізніше ГУР підтвердило можливе ураження відразу двох Су-57. Розвідка також відзначила вкрай негативну реакцію путіна на цю вдалу атаку.

🛫Зазначається, що Су-57 є найсучаснішим винищувачем на росії, який рашисти називають літаком «п’ятого покоління». Згідно з відкритими джерелами, на росії нараховується не більше 10 таких літаків.

ВКС рф отримали перший серійний винищувач цього типу 25 грудня 2020 року. Вартість програми Су-57 оцінюється у суму до 10 млрд доларів.