Ситуація щодо російського вторгнення на 13.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 522810 (+980) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7928 (+17) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15208 (+21) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13770 (+34) од;
- РСЗВ / MLRS – 1099 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 846 (+2) од;
- літаків / aircraft – 359 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11075 (+33);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2285 (+5);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18794 (+58) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2294 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!