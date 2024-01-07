До окупованого Криму росіяни притягнули нові системи ППО С-500 – Буданов

13 червня 2024, 13:01

Російські загарбники розмістили на території тимчасово окупованого Криму новітні системи протиповітряної оборони С-500. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час телемарафону.

Керівник ГУР зазначив, що росія прагне зміцнити та посилити свою ППО на окупованому півострові, і це «цілком очевидно». За його словами, це буде «дослідне застосування комплексів С-500».

С-500 є новим поколінням російських зенітних ракетних систем, призначених для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, крилатими ракетами, дронами, літаками та низькоорбітальними супутниками.

Розробники стверджують, що ЗРК має радіус дії до 600 км й здатен виявляти та одночасно вражати до десяти надзвукових цілей. Зокрема, аеродинамічні цілі на відстані до 380 км та балістичні – до 15 км.

Виробництво даних системи розпочалося у 2021 році, а вартість однієї одиниці складає близько 600 мільйонів доларів.

📅Нагадаємо, в ніч проти 12 червня ЗСУ завдали ракетного удару по двох зенітно-ракетних дивізіонах С-400 та одному С-300 поблизу Севастополя.

За інформацією партизанів руху АТЕШ, військовослужбовці ППО ЗС рф отримали наказ евакуювати сім'ї з Криму. Паралельно окупанти створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з дронами.