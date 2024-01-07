14 червня оголошено днем жалоби у Кривому Розі

13 червня 2024, 13:18

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, п'ятниця, 14 червня, буде днем жалоби за загиблими внаслідок чергової російської атаки на місто. Про це вранці в четвер, 13 червня, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

📢«Завтра, 14 червня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок злочинної ворожої ракетної атаки 12.06.24», - зазначив Вілкул.

Увечері 12 червня пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару було завершено. Загинули дев'ятеро людей, ще 29 отримали поранення. Серед постраждалих – п'ятеро дітей.

📅Нагадаємо, що 12 червня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до дев'яти.