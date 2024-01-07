Суд Євросоюзу наклав штраф на Угорщину у розмірі понад €200 млн

13 червня 2024, 13:41

Суд Європейського Союзу наклав на Угорщину зобов’язання сплатити разовий штраф у розмірі 200 млн євро та додаткову пеню в 1 млн євро за кожен день затримки у виконанні рішення суду. Про це повідомляє The Washington Post у четвер, 13 червня.

Рішення стосується порушень Угорщиною процедур ЄС щодо надання притулку та видворення нелегальних мігрантів, які перебувають в країні.

У грудні 2020 року суд виніс постанову та визнав, що Угорщина не виконує процедурні вимоги ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

Суд встановив, що Угорщина обмежує доступ до процедури отримання захисту, утримує шукачів притулку у транзитних зонах та не дозволяє їм залишатися в країні до остаточного рішення щодо їхніх заявок. Також Угорщина порушує правила видворення нелегальних мігрантів.

Європейська комісія подала скаргу на Угорщину, вимагаючи фінансових санкцій після того, як більшість пунктів рішення залишилися невиконаними.

У новому рішенні суд ЄС встановив, що Угорщина не вжила достатніх заходів для виконання рішення 2020 року щодо доступу до процедури міжнародного захисту шукачів притулку, права залишатися в країні до остаточного відхилення заявки і видворення осіб з нелегальним перебуванням.

📢«Оскільки дане недотримання зобов’язань є безпрецедентним та особливо серйозним порушенням права ЄС, суд зобов’язує Угорщину сплатити разовий штраф у розмірі 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання», – йдеться в рішенні суду.

📅Нагадаємо, Угорщина пообіцяла не перешкоджати майбутнім рішенням НАТО щодо України.