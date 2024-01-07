Для Харкова Урядом виділено додаткові мільярди необхідної підтримки

13 червня 2024, 14:07

Кабінет міністрів виділив додаткові 2,5 мільярда гривень для Харкова та Харківської області. Про це в четвер, 13 червня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

📢«Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло», – написав Шмигаль.

Він також зазначив, що центральна влада продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми.

Основу цього плану складають два принципи:

доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу;

спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.

📅Нагадаємо, що навесні цього року росія знищила майже всі генеруючі потужності Харкова. Після цього, шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про заходи підтримки для міста.