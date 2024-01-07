 Для Харкова Урядом виділено додаткові мільярди необхідної підтримки. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
13 червня 2024, 14:07

Для Харкова Урядом виділено додаткові мільярди необхідної підтримки

Кабінет міністрів виділив додаткові 2,5 мільярда гривень для Харкова та Харківської області. Про це в четвер, 13 червня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

📢«Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло», – написав Шмигаль.

Він також зазначив, що центральна влада продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми.

Основу цього плану складають два принципи:

  • доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу;
  • спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.

📅Нагадаємо, що навесні цього року росія знищила майже всі генеруючі потужності Харкова. Після цього, шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про заходи підтримки для міста.

Джерело: "Прем’єр-міністр України"
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