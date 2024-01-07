13 червня 2024, 14:25

Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн». Про це 13 червня оголосив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє "Суспільне".

📢«Я радий вітати Аргентину як нового члена Контактної групи. Пане Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі - ред.), я радий, що ви з нами. Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де путін домінує. Тому у нас попереду багато роботи, і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики», — заявив Остін.

У четвер у Брюсселі відбулася 23-тя зустріч Контактної групи з питань оборони України в очному форматі.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, що провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях засідання.

📢«Ми детально обговорили планування оборонних потреб України, приділивши особливу увагу процесу мобілізації та оснащенню наших бойових бригад. Важливо зазначити, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду. Це значущий крок на шляху до справедливого миру для України», – написав Умєров.

Головною темою засідання у форматі «Рамштайн» було постачання Україні додаткових систем ППО та артилерії. Попереднє засідання «Рамштайн» відбулося у відеорежимі 20 травня. Контактна група з питань оборони України об'єднує 50 країн.

📅Нагадаємо, у грудні 2023 року Володимир Зеленський відвідав інавгурацію президента Аргентини Хав'єра Мілея. А 1 лютого 2024 року ДБР заявило, що в Аргентині затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, якому бюро повідомило про підозру.