Працівника ТЦК затримано в Одесі за вимагання $4000 в обмін на «відстрочку»

13 червня 2024, 17:30

В Одесі поліція затримала працівника територіального центру комплектування (ТЦК та СП), який вимагав 4 000 доларів США за уникнення факту вручення повістки та відтермінування призову. Про це 13 червня повідомила пресслужба Національної поліції України.

За інформацією, фігурант отримував гроші у два етапи, і його затримали під час одержання другого траншу.

📢«За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у "вартість" входило надання пустого бланка повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати нібито явки до ТЦК. Фейкова повістка мала унеможливити вручення реальної, а отже відтермінувати призов на військову службу», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба поліції інформує, що 11 червня поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 1 000 доларів США неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму хабаря.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

📅Варто нагадати, що у червні минулого року з посади одеського військкома було звільнено Євгена Борисова після гучного скандалу: журналісти виявили в Іспанії майно його сім'ї на мільйони доларів. Нерухомість та дорогі автомобілі були придбані під час повномасштабної війни. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн гривень.