 У Києві зменшать кількість МАФів та заборонять продаж цигарок. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка / Суспільство
13 червня 2024, 17:53

У Києві зменшать кількість МАФів та заборонять продаж цигарок

На засіданні 13 червня Київська міська рада ухвалила рішення значно скоротити кількість тимчасових споруд (МАФів) у столиці протягом двох років та заборонити продаж тютюнових виробів у них.

Наразі у Києві розміщено близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Планується скоротити їх кількість до приблизно 2500 та впровадити електронні торги на право торгівлі в таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

📢«74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі», – зазначив директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

📅Варто нагадати, що минулої осені у Києві було демонтовано майже 1850 МАФів, встановлених на вулицях без дозвільних документів. Також повідомляється, що Верховна Рада схвалила різке підвищення акцизів на цигарки.

Джерело: "Київська міська рада"
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