У Києві зменшать кількість МАФів та заборонять продаж цигарок

13 червня 2024, 17:53

На засіданні 13 червня Київська міська рада ухвалила рішення значно скоротити кількість тимчасових споруд (МАФів) у столиці протягом двох років та заборонити продаж тютюнових виробів у них.

Наразі у Києві розміщено близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Планується скоротити їх кількість до приблизно 2500 та впровадити електронні торги на право торгівлі в таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

📢«74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі», – зазначив директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

📅Варто нагадати, що минулої осені у Києві було демонтовано майже 1850 МАФів, встановлених на вулицях без дозвільних документів. Також повідомляється, що Верховна Рада схвалила різке підвищення акцизів на цигарки.