У США виправдано жінку, яка 43 роки свого життя провела за ґратами

16 червня 2024, 17:01

Суд в американському окрузі Лівінгстон, штат Міссурі, виправдав 63-річну Сандру Хемме, яка провела 43 роки у в'язниці за неправомірним вироком. Це найдовший термін, який відбували незаконно засуджені громадяни в історії США, повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, Хемме була ув'язнена у 1980 році за вбивство співробітниці бібліотеки в Сент-Джозефі та отримала довічне ув'язнення.

📢«Жодні докази, крім неправдивих заяв пані Хемме, не пов'язують її зі злочином», — зазначив суддя.

Під час перегляду справи суд встановив, що «прямі докази» пов'язують вбивство Єшке з місцевим поліціянтом. Цей підозрюваний пізніше опинився у в'язниці за інше правопорушення, де й помер. Виправдану Хемме мають звільнити з-під варти протягом 30 днів.

📢«Ми вдячні суду за визнання серйозної несправедливості, яку терпіла пані Хемме протягом більш як чотирьох десятиліть», — заявили її адвокати.

Справа стосується вбивства бібліотекарки, що сталося у 1980 році. Під час судового процесу Хемме свідчила проти себе, але ці свідчення виявилися помилковими, оскільки на той час вона була пацієнткою психіатричної лікарні. Адвокати стверджували, що вона страждала на слухові галюцинації, дереалізацію та вживала наркотики.

Сандру могли засудити до страти, але для порятунку свого життя вона обмовила себе, зізнавшись у вбивстві. Пізніше вирок було скасовано, але у 1985 році суд визнав свідчення Хемме єдиним доказом проти неї та засудив до довічного ув'язнення.