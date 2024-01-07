 Зеленський про ультиматум російського диктатора путіна. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
16 червня 2024, 17:30

Зеленський про ультиматум російського диктатора путіна

Шостий президент України Володимир Зеленський назвав заяву російського диктатора путіна про територіальні претензії до України великою помилкою, яка вигідна для України. Про це він сказав за підсумками Саміту миру у Швейцарії у неділю, 16 червня.

📢«Мир не потрібен їм (рашистам - ред.), це факт. Мир потрібен всім нам», – сказав Зеленський, зазначивши, що у Саміті миру взяли участь країни, де мешкає більшість населення світу.

За словами шостого президента України, росія зробила багато трагічних історичних помилок, починаючи з окупації Криму. Зеленський прокоментував заяву путіна перед Самітом миру, зазначивши, що «також помилка — зривати саміт миру, виходячи з таким меседжем».

📢«При цьому серйозна помилка. Людина, яка пропонує вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем. Тобто людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який нас не влаштовує. Але тут людина абсолютно провокувала весь світ та лякала, говорячи, що не хоче закінчувати війну, а хоче захоплювати території», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що «це велика помилка, яка для нас корисна».

📢«Тут за лаштунками країни говорили, що цим меседжем путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, – помножене на нуль. Це говорили всі країни. Навіть ті, які мають інший погляд. Або мали», – резюмував Зеленський.

📅Нагадаємо, напередодні Саміту миру диктатор путін заявив, що росія нібито готова до переговорів з Україною та робить «реальну мирну пропозицію». Диктатор путін висунув вимоги до України, зокрема щодо значних територіальних поступок.

Джерело: "Офіс Президента"
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