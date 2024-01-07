Зеленський про ультиматум російського диктатора путіна

16 червня 2024, 17:30

Шостий президент України Володимир Зеленський назвав заяву російського диктатора путіна про територіальні претензії до України великою помилкою, яка вигідна для України. Про це він сказав за підсумками Саміту миру у Швейцарії у неділю, 16 червня.

📢«Мир не потрібен їм (рашистам - ред.), це факт. Мир потрібен всім нам», – сказав Зеленський, зазначивши, що у Саміті миру взяли участь країни, де мешкає більшість населення світу.

За словами шостого президента України, росія зробила багато трагічних історичних помилок, починаючи з окупації Криму. Зеленський прокоментував заяву путіна перед Самітом миру, зазначивши, що «також помилка — зривати саміт миру, виходячи з таким меседжем».

📢«При цьому серйозна помилка. Людина, яка пропонує вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем. Тобто людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який нас не влаштовує. Але тут людина абсолютно провокувала весь світ та лякала, говорячи, що не хоче закінчувати війну, а хоче захоплювати території», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що «це велика помилка, яка для нас корисна».

📢«Тут за лаштунками країни говорили, що цим меседжем путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, – помножене на нуль. Це говорили всі країни. Навіть ті, які мають інший погляд. Або мали», – резюмував Зеленський.

📅Нагадаємо, напередодні Саміту миру диктатор путін заявив, що росія нібито готова до переговорів з Україною та робить «реальну мирну пропозицію». Диктатор путін висунув вимоги до України, зокрема щодо значних територіальних поступок.