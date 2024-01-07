Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі

17 червня 2024, 16:06

Російські загарбники завдали ракетного удару по Полтавському району. Про це в понеділок, 17 червня, повідомила місцева обласна військова адміністрація (ОВА) у своєму Telegram-каналі.

Згідно з попередньою інформацією, ракета влучила у цивільну інфраструктуру.

📢«Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Інформація уточнюється», – повідомили в адміністрації.

Перед цим, Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі, що наближалися у напрямку Полтави та Миргорода.

📢«Через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі», – надав оновлену інформацію голова Полтавської ОВА у своєму Telegram.

📅Нагадаємо, в ніч на 14 червня українські сили ППО збили сім російських ракет та 17 ударних безпілотників. Загалом ворог застосував 31 засіб повітряного нападу.