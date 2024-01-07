Повідомлено про підозру керівнику «філіалом» російського «МЧС» на тимчасово окупованій Луганщині

17 червня 2024, 16:17

Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу щодо колишнього працівника органів МНС України, який після 2014 року перейшов на бік ворога і «робить кар’єру» в окупаційних органах влади.

Раніше зловмисник працював на різних посадах у так зв. «МЧС лнр», у т.ч., очолював один із департаментів. Після реорганізації цієї структури колаборанта призначено заступником начальника так зв. «главного управления МЧС россии по лнр».

За наявними даними, він координує діяльність окупаційного «МЧС» у сфері «протидії тероризму» та забезпечення «антитерористичної захищеності» об’єктів, сферу інформаційних технологій та зв’язку, застосування безпілотних авіаційних систем.

Правопорушник підтримує зв’язки з силовими органами країни-агресора та сприяє легітимізації фейкових «державних структур», незаконно створених загарбниками на Луганщині.

СБУ повідомила йому про підозру в колабораційній діяльності – за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Триває досудове розслідування, яке проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.