 Повідомлено про підозру керівнику «філіалом» російського «МЧС» на тимчасово окупованій Луганщині. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
17 червня 2024, 16:17

Повідомлено про підозру керівнику «філіалом» російського «МЧС» на тимчасово окупованій Луганщині

Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу щодо колишнього працівника органів МНС України, який після 2014 року перейшов на бік ворога і «робить кар’єру» в окупаційних органах влади.

Раніше зловмисник працював на різних посадах у так зв. «МЧС лнр», у т.ч., очолював один із департаментів. Після реорганізації цієї структури колаборанта призначено заступником начальника так зв. «главного управления МЧС россии по лнр».

За наявними даними, він координує діяльність окупаційного «МЧС» у сфері «протидії тероризму» та забезпечення «антитерористичної захищеності» об’єктів, сферу інформаційних технологій та зв’язку, застосування безпілотних авіаційних систем.

Правопорушник підтримує зв’язки з силовими органами країни-агресора та сприяє легітимізації фейкових «державних структур», незаконно створених загарбниками на Луганщині.

СБУ повідомила йому про підозру в колабораційній діяльності – за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Триває досудове розслідування, яке проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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