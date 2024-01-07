Юнак пограбував жінку в Одесі, щоб уникнути мобілізації

17 червня 2024, 17:30

В Одесі 18-річний хлопець пограбував жінку, маючи намір уникнути мобілізації через майбутню судимість. Про це в понеділок, 17 червня, повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Юнак напав та пограбував 45-річну жінку у Приморському районі на вулиці Леонтовича.

📢«Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, зловмисник вирвав з рук містянки майно та побіг у бік вулиці Канатної. А вже там сів на громадський транспорт і поїхав додому у Пересипський район. Завданий громадянці майновий збиток склав майже 13 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські швидко знайшли підозрюваного. Він зізнався, що викинув гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном.

📢«Молодик пояснив: майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації», – додали в поліції.

Хлопцю висунули підозру у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), вчиненому в умовах воєнного стану, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.