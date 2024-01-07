З посади судді Верховного суду звільнять сумнозвісного Князєва

17 червня 2024, 17:49

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного суду. Про це повідомила пресслужба ВРП в понеділок, 17 червня.

📢«Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади», – йдеться у повідомленні.

Рішення було прийняте за результатами розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня, через незаконно отриманий подарунок у вигляді оренди чотирикімнатної квартири у Києві за 1000 гривень на місяць.

У грудні 2023 року суд визнав колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 2 550 гривень та конфіскував подарунок на суму 906 600 гривень.

Пізніше НАБУ і САП повідомили про виявлення схеми одержання неправомірної вигоди у розмірі 2,7 млн доларів, в якій було залучено керівництво і судді Верховного суду.

Пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень Князєва, також його було позбавлено посади голови суду.

📅Нагадаємо, що 31 січня цього року Князєв вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 18 млн гривень. 6 лютого Вища рада правосуддя тимчасово усунула його від здійснення правосуддя.

Наприкінці травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строки дії зобов’язань ексголові Верховного суду, при цьому з нього зняли електронний браслет.