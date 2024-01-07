Навіки 22: вшануємо Героя з Луганщини, підтримавши петицію

17 червня 2024, 17:57

👉Присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ, молодшому сержанту – Тицко Данилу Віталійовичу.

Звертаємося з проханням підтримати петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) хороброму і самовідданому захиснику України, молодшому сержанту, розвіднику, гранатометнику 1- го розвідувального відділення 2 групи спеціального призначення (бойового) загону розвідки спеціального призначення 12 БРСПП “Азов” військової частини 3057 НГУ Тицко Данилу Віталійовичу (28.12.2001 р.н.), позивний “Бріг”, за особисту мужність, жертовність, героїзм та відданість, які він продемонстрував під час захисту нашої Батьківщини.

Данило народився у місті Лисичанськ, Сєвєродонецького району, Луганської області. Пожертвувавши всіма своїми планами на життя: на створення своєї сім’ї, побудову свого будинку, продовження своєї справи, бувши студентом Харківського Політехнічного Університету добровільно пішов боронити країну з 1 квітня 2022 року.

Данило спочатку проходив службу у підрозділі “Кракен”. Потім у 127 бригаді 227 Батальйону Територіальної Оборони міста Харків. Отримав нагороду “ЗА ОБОРОНУ МІСТА — ГЕРОЯ ХАРКІВ” від 23.08.2022 року № 270.

При здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони та у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 24.04.2023 року молодший сержант Тицко Данило Віталійович під час мінометного обстрілу противника отримав поранення у Бахмуті.

Після лікування з “06” червня 2023 року став проходити службу у 12- бригаді спеціального призначення “Азов” імені Дмитра Вишневецького Східного оперативно — територіального об`єднання Національної Гвардії України (військова частина 3057). Нагороджено медаллю Національної гвардії України “ЗА ДОБЛЕСТЬ” від 15.11.2023 року № 247. Відзначено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України “Золотий хрест” “Гілка Дубового листя” від 30.01.2024 року №225.

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, за свободу і незалежність України, під час виконання бойового завдання із забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації, внаслідок штурмових дій ворога, Тицко Данило Віталійович загинув 22.04.2024 року у районі Грігоровки, Бахмутського району, Донецької області.

Володіючи винятковою волею, яскравими лідерськими якостями, самовідданістю, відповідальністю перед побратимами, міцним характером, високим професіоналізмом із честю та гідністю Данило Тицко разом із побратимами боронив цілісність нашої держави.

Його вчинок і самопожертва заслуговують на найвище визнання та шану.

Від імені рідних, родичів, друзів та побратимів закликаємо та просимо Вас підтримати нашу петицію і надати заслужене звання Героя України (посмертно) загиблому Герою Тицко Данилу Віталійовичу ”Бріг“, щоб вшанувати пам’ять нашого Героя, його силу, мужність і жертовність, самовідданість і професіоналізм.

Він віддав за нас найдорожче — своє життя!

Його приклад повинен бути вшанований, як символ відданості нашій країні й громадянам України.

Уклін та шана нашому Героєві!

Вічна пам’ять!

Слава Україні!

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