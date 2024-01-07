Євро-2024: Збірна України програє команді Румунії

17 червня 2024, 18:28

Збірна України з футболу почала свої виступи на чемпіонаті Європи з поразки. У першому матчі турніру «синьо-жовті» зазнали поразки від команди Румунії.

Варто зазначити, що підопічні Сергія Реброва мали дуже важкий старт у цьому поєдинку. Протягом усього першого тайму наша національна команда не змогла жодного разу влучити в отвір воріт суперника.

Натомість румунська команда влучила двічі, і один із цих ударів став результативним. Капітан номінальних господарів Ніколає Станчу, скориставшись помилкою захисту та голкіпера України, відкрив рахунок на 30-й хвилині матчу.

Через десять хвилин той же Станчу міг подвоїти перевагу своєї команди, проте його прямий удар з кутового півзахисника саудівського Дамака, який прогавив Андрій Лунін, влучив у поперечину воріт.

Після цього команди пішли на перерву, але на початку другої половини матчу ситуація для українців тільки погіршилася. Вони пропустили ще двічі.

Спершу м'яч у ворота українців влетів після дальнього удару Развана Маріна. За чотири хвилини Деніс Дрегуш забив третій гол, скориставшись помилкою Олександра Зінченка. На 57-й хвилині рахунок став розгромним – 3:0 на користь Румунії.

До фінального свистка українці намагалися забити хоча б один гол, але безуспішно.

Наступний матч на Євро-2024 збірна України зіграє у п'ятницю, 21 червня, проти команди Словаччини. Початок гри о 16:00 за київським часом.

Євро-2024. Група E. 17 червня

Румунія – Україна - 3:0

Голи: Станчу, 30, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57

Попередження: Р. Марін, 79 – Конопля, 68

Румунія: Ніце – Банку, Бурке, Дрегушін, Раціу – М. Марін (Рус, 75) – Коман (Міхейле, 62), Станчу (Раковіцан, 87), Р. Марін, Ман (Хаджі, 62) – Дрегуш (Пушкаш, 76).

Запасні: Молдован, Тирновану, Неделчару, Алібек, Чікилдеу, Олару, Могош, Сореску, Бирліджа, Шут.

Україна: Лунін – Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Тимчик, 72) – Шапаренко (Яремчук, 62), Степаненко (Бражко, 62), Судаков (Маліновський, 83) – Мудрик, Довбик, Циганков (Ярмоленко, 62).

Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Миколенко, Зубков, Бондар, Ванат, Михайліченко.