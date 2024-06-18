Ситуація щодо російського вторгнення на 18.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 528620 (+1230) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7974 (+16) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15307 (+20) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13959 (+32) од;
- РСЗВ / MLRS – 1104 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 853 (+0) од;
- літаків / aircraft – 359 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11187 (+20);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2297 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19031 (+40) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2344 (+7).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!