Українська спортсменка відмовилась тиснути руку росіянці, через що та почала лаятись матом

18 червня 2024, 17:37

На чемпіонаті Європи українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку представниці країни-агресорки. Кривицька не привітала російську спортсменку з грузинським паспортом Маю Гучмазову після своєї перемоги з рахунком 15:9.

Інцидент стався безпосередньо після поєдинку. Кривицька повернулася до суддів, подякувала їм і пішла, залишивши свою суперницю без звичного рукостискання. Це сильно роздратувало Гучмазову, яка емоційно відреагувала нецензурною російською лексикою, демонструючи всім назагал свій культурний рівень.

📢«Чому це так? Б**ь, чому вони так поводяться? Б***ь, чому їм можна все, вони oх**ли чи що? Є****шки», – лаялась Гучмазова.

Варто зазначити, що Гучмазова народилася у Владикавказі, росія, але з 2017 року виступає за збірну Грузії.

📅Нагадаємо, що влітку минулого року українська фехтувальниця Ольга Харлан також відмовилася потиснути руку російській суперниці після перемоги на Чемпіонаті світу.

Це спричинило великий скандал, адже Харлан була дискваліфікована. Проте пізніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала своє рішення та дозволила українським спортсменам не потискати руки представникам країн-агресорів.