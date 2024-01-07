При спробі втечі з України затримано п’ятьох чоловіків з човном на Закарпатті

18 червня 2024, 12:50

Прикордонники відділу Вилок Мукачівського загону затримали п'ятьох чоловіків, які планували перепливати Тису та втекти з України. Про це повідомила Держприкордонслужба у вівторок, 18 червня.

Черговий випадок спроби покинути країну стався увечері 17 червня. Прикордонний наряд затримав за 150 метрів від кордону п’ятьох чоловіків з надувним гумовим човном. Вони пошкодили загороджувальний паркан та швидко прямували до річки Тиса, що є кордоном з Угорщиною.

Щоб зупинити правопорушників, які ігнорували законні вимоги прикордонників, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів.

Затриманими виявилися троє жителів Вінницької області, один житель Харківщини та один житель Волині. За організацію цієї «подорожі» чоловіки мали заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів.

На цей час, оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до спроби незаконного переправлення групи чоловіків через кордон. Щодо затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Також прикордонники повідомили поліцію про пошкодження загороджувального паркану та виявлення ознак злочину в діях чоловіків.

📅Нагадаємо, наприкінці травня семеро порушників кордону також прорвали загороджувальну сітку, намагаючись перетнути Тису й незаконно потрапити в сусідню країну.

У ДПСУ зазначають, що найбільше українських чоловіків призовного віку гине, намагаючись переплисти Тису на Закарпатті.