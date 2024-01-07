Потужні атаки на російські нафтобази організовано СБУ – ЗМІ

18 червня 2024, 13:17

У ніч на вівторок, дрони СБУ здійснили вдалу атаку на нафтобази «Азовська» та «Азовнафтопродукт» у Ростовській області на росії. Про це повідомив «Укрінформ» у вівторок 18 червня з посиланням на власні джерела у спецслужбі.

📢«Минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз Азовська та Азовнафтопродукт, які загалом нараховують 22 резервуари з пальним», – повідомив співрозмовник.

За його словами, після успішного відпрацювання дронів на об’єктах розпочалися потужні пожежі, які місцеві мешканці спостерігали з великих відстаней та охоче фільмували.

📢«СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України», – додало у спецслужбі поінформоване джерело.

Нагадаємо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що в ніч на 18 червня в Ростовській області було атаковано нафтоналивні термінали в місті Азов, що спричинило велику пожежу. У мережі з'явилося відео та фото з місця подій. У МНС рф заявили, що вогонь охопив площу у 3200 кв. м.

Також у соцмережах з’явилась інформація про удар по ще одній нафтобазі рашистів – у Темрюкському районі Краснодарського краю. Її начебто уразили ракети «Нептун».