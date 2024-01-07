Повідомлено про підозру так зв. «міністру фінансів лнр», який забезпечує фінансування окупаційної влади на Луганщині

18 червня 2024, 13:28

Слідчі СБУ зібрали доказову базу щодо колаборанта, який з 2014 року співпрацює з агресором і відіграє одну з ключових ролей у фінансуванні створених окупантами «владних структур» на Луганщині.

Фігурантом є Євген Мануйлов, колишній чиновник Державної казначейської служби, який після захоплення окремих районів Луганської області перейшов на бік ворога та обійняв «крісло» «міністра фінансів» угруповання «лнр». Після широкомасштабного вторгнення, в контексті «інтеграції» тимчасово окупованої території до рф, Мануйлова було «перепризначено» на цю ж посаду.

Колаборант підтримує постійні контакти з кураторами в урядових структурах рф. За його безпосередньої участі у захоплених ворогом районах Луганщини було впроваджено «рубльову зону» та організовано механізми сталого фінансування країною-агресором окупаційних структур так зв. «лнр».

Наразі він продовжує виконувати керівні функції на «міністерській посаді».

СБУ повідомила правопорушнику про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Раніше він став фігурантам кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

❗Зловмисник перебуває з розшуку. Вживаються заходи для його притягнення до кримінальної відповідальності.

Слідчі дії проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.