Весь колектив Київського симфонічного оркестру та їх сім’ї отримали притулок у Німеччині

18 червня 2024, 13:50

Німеччина надала притулок колективу Київського симфонічного оркестру та їхнім родинам, повідомляє німецьке видання Deutche Welle.

📢«Музиканти Київського симфонічного оркестру здобули притулок у Німеччині. 73 оркестранти та 50 членів їхніх сімей переїдуть до міста Монхайм-на-Рейні наприкінці липня, щоб мати можливість безпечної концертної діяльності», — зазначено у повідомленні.

Оркестр базуватиметься у Монхаймі протягом трьох років. На цей час ансамбль стане частиною компанії Monheimer Kulturwerke, яка організовує культурні заходи. Програма передбачає регулярні концерти, майстер-класи та спільні проєкти у місті.

Директор Monheimer Kulturwerke та ініціатор проєкту Мартін Вітковскі висловив радість з приводу того, що у компанії тепер є власний ансамбль, а не лише запрошені артисти.

📢«Рішення запросити оркестр з української столиці продиктоване репутацією колективу. У музикантів чудова освіта, вони добре виконують свою роботу, а німецька сторона цінує її та оплачує відповідно», — підкреслив Вітковскі.

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну оркестр продовжував свою концертну діяльність. Колектив перебував у закордонному турне, коли у лютому 2022 року російські війська вторглися до України.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Тернопільської облради Ярослав Захарків втік за кордон та попросив позбавити його мандату. За даними місцевих журналістів, у грудні 2023 року Захарків поїхав у відрядження до Нідерландів, з якого так і не повернувся.