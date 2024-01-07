Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

18 червня 2024, 14:06

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про приєднання до єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок, 18 червня.

📢«Далі чекаємо на позитивну оцінку закону від європейської сторони та почнемо переговори про вступ в єдину роумінгову зону», — пояснив він у своєму Telegram-каналі.

Після вступу України до єдиної роумінгової зони з ЄС українці зможуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом на території 27 країн без додаткових зборів. Такі ж умови будуть діяти для користувачів європейських операторів, які відвідують Україну.

📢«До цього жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалась до політики Roam like at home. Чергове підтвердження, що Україна — потужний цифровий гравець на європейській арені. Мінцифри продовжує «підганяти» сферу телекому до європейських стандартів», – зазначив Федоров.

📅Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10265 «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу».

Це одна з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій. Відтепер українські мобільні оператори повинні працювати за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС.