Росія посилює атаки для виходу на кордони Луганщини – 3 ОШБр

18 червня 2024, 17:09

Російські загарбники активізували зусилля з метою захоплення адміністративних кордонів Луганської області, кинувши у бій танкові полки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила 3-тя окрема штурмова бригада (ОШБр) у вівторок, 18 червня.

Зазначається, що бригада утримує фронт у Харківській області, яка межує з Луганською. На цьому напрямку наразі тривають інтенсивні бої.

📢«Найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Первомайське, з подальшим захопленням населеного пункту Борова», – йдеться у повідомленні.

Для виконання цієї мети ворог залучив 3-тю й 144-ту дивізії 20-ї армії рф, використовуючи танкові полки, значну кількість артилерії, а також додаткові загони з ПВК та спецпризначенців.

За даними українських військових, з травня вони ліквідували близько 1100 росіян, а ще майже 2300 отримали поранення. Втрати ворог компенсує, поповнюючи свої ряди живою силою в кількості 250-400 окупантів щотижня.

3-тя ОШБр продовжує утримувати визначені рубежі вже понад місяць, попри відсутність резервів та переважну чисельність противника.

Раніше стало відомо про підготовку росією нового наступу на Харківщині. Про створення «ударного кулака» ворога повідомив проєкт DeepState.

📅Нагадаємо, що Луганська область майже повністю окупована рф, а ЗСУ контролюють лише невелику кількість населених пунктів у цьому регіоні.