Звірства росіян на Донеччині: знайдено голову бійця ЗСУ

18 червня 2024, 17:21

Російські загарбники здійснили обезголовлення українського військового в Донецькій області. Про цей жахливий злочин повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у своїй соціальній мережі X (колишній Twitter) у вівторок, 18 червня.

З його слів, надійшла інформація, що російські командири наказали своїм підлеглим окупантам не брати в полон українських військових, а натомість вбивати їх шляхом обезголовлення.

📢«Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області», – зазначив Костін.

Він наголосив, що це є черговим свідченням системності воєнних злочинів, які здійснюються російськими військовими, підкреслюючи, що це не поодинокі випадки, а стратегія російського режиму. Такі накази віддаються на рівні керівництва батальйонів та рот російських окупаційних сил.

Офіс генпрокурора уточнив, що під час проведення аеророзвідки в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль ЗСУ, на якому знаходилася відрізана голова українського бійця.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, що станом на квітень 2024 року прокуратурі відомо про 54 випадки страти українських полонених росіянами. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині.