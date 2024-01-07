 Херсон знову під російською атакою: зазнали поранень двоє цивільних. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 червня 2024, 19:57

Херсон знову під російською атакою: зазнали поранень двоє цивільних

Російські війська здійснили чергову атаку на Дніпровський район Херсона, внаслідок якої постраждали цивільні люди. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу, 19 червня.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу були поранені двоє людей.

📢«У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Другий постраждалий — це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, раніше російські сили завдали удару по околицях Харкова.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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